1 900 молодых елей высадили в Дмитровском округе в рамках акции «День в лесу»

На территории Костинского участкового лесничества в Дмитровском округе в минувшие выходные прошла экологическая акция «День в лесу», в ходе которой было высажено 1 900 сеянцев ели на площади 1,2 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция была направлена на проведение важнейшего этапа лесовосстановления — дополнения лесных культур, чтобы обеспечить равномерную густоту будущего леса, его устойчивость и здоровье для следующих поколений.

В мероприятии приняли активное участие более 50 человек: активисты экологического проекта «Мой След», волонтеры Подмосковья, представители администрации Дмитровского округа, местные жители и сотрудники Дмитровского филиала «Мособллес».

«Леса — это легкие нашего региона, и наша общая задача — сохранять и преумножать это богатство. Акция «День в лесу» — это прекрасный пример того, как важен вклад каждого. Спасибо всем, кто объединился для созидательной работы на благо нашей малой родины», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Заместитель директора Дмитровского филиала «Мособллес» Виктор Семеняченко отметил, что такие акции важны.

«С одной стороны, это реальная, ощутимая помощь в нашем повседневном труде по сохранению и преумножению лесного фонда. С другой — это прекрасная возможность для волонтеров и жителей на собственном опыте узнать, как непросто, но как необходимо выращивать новый лес. Уверен, что каждый, кто посадил сегодня свое дерево, будет относиться к природе с еще большим уважением», — сказал Семеняченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.