1 890 наказов избирателей собрали в Егорьевске в ходе предвыборной кампании ЕР

В 2021 году во время предвыборной кампании подмосковная «Единая Россия» собрала более 780 тыс. наказов избирателей и объединила их в один документ — народную программу, реализация которой запланирована на 5 лет. В Егорьевске было собрано 1 890 наказов. Крупнейшими разделами программы по количеству наказов стали «Благоустройство», «Социальная сфера» «Дороги» и «ЖКХ», сообщает пресс-служба секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Дмитрия Викулова.

Он также отметил, что было выделено 100 наиболее значимых инициатив. Это масштабные проекты, которые требуют значительного бюджетного финансирования и важны для большого числа жителей муниципалитета.

«В числе таких выполненных наказов — рекультивация полигона ТКО «Егорьевский», реконструкция здания краеведческого отделения Егорьевского музея, очистка реки Гуслицы, капитальный ремонт трех школ, ремонт зрительного зала Дворца культуры имени Григория Конина. Ведутся работы по благоустройству сквера «60 лет Победы», капитальному ремонту здания начальных классов Георгиевской гимназии, детского сада в микрорайоне 2, выполняются геодезические изыскания в рамках проведения капремонта спортивного комплекса «Мещера», — отмечает Дмитрий Викулов.

Он добавил, что все этапы выполнения работ контролируется депутатами разных уровней, членами местного политсовета, координаторами партийных проектов. К мониторингу также привлекаются общественные организации, родительские комитеты и активные граждане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.