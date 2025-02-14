1 500 яблонь привьют в Ивантеевском лесном питомнике к концу марта

В подведомственном Комлесхозу Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике начата прививка черенков яблонь, заготовленных из собственного маточного яблоневого сада, заложенного в 2018–2019 годы. В первом квартале планируется привить 1 500 яблонь. Саженцы из этой партии с высокими показателями роста и развития поступят в продажу уже осенью этого года, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Один из способов вегетативного размножения деревьев — прививка плодовых деревьев, основной целью которого является формирование сортового растения и сохранение его свойств», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Оптимальное время для прививки яблонь — зимне-весенний период до распускания почек, когда привой (растение, сортовые качества которого необходимо сохранить) находится в состоянии глубокого покоя после стратификации (воздействия низких температур), а подвой (растение, на которое прививается культурный побег) — в активном состоянии.

Прививка проводится способами копулировки и в расщеп. Работы выполняются в помещении при температуре +20…+25 градусов и влажности воздуха выше 70%.

В 2025 году акцент сделан на редкие и востребованные сорта коллекции ученого селекционера С. И. Исаева, спрос на которые постоянно растет: Вишневое, Избранница, Мартовское, Мирное, Московское позднее, Осенняя радость, Память Мичурина, Поливитаминное, Северный Синап и Студенческое. Они адаптированы для средней полосы России, устойчивы к болезням, не боятся холодов и изменений климата.

На территории Ивантеевского лесного селекционного опытно-показательного питомника расположен единственный в Российской Федерации коллекционный маточный сад яблонь, в котором на площади 1 гектар собрана самая полная «золотая коллекция» из 34 сортов яблонь великого ученого селекционера С. И. Исаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.