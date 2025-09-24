Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет хотел бы жить в высотном доме

Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет хотел бы жить в высотке, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера PIONEER и университета «Синергия».

Исследование проводили среди 5 тыс. респондентов. При этом малоэтажное жилье предпочитают только 13% опрошенных, а дома средней этажности — 20%.

«Молодое поколение привлекают качественные архитектурные проекты с классными видовыми характеристиками. Предложение квартир на первичном рынке недвижимости в Москве в высотках выше 30 этажей ограничено и составляет лишь 12% от всего объема», — заявила коммерческий директор компании PIONEER Алиса Шишнина.

По словам стратегического психолога, бизнес-тренера Ольги Кравчук, небоскребы для молодежи становятся символом личных амбиций.

«Жизнь на высоте подсознательно ассоциируется с высоким социальным статусом, достижением цели и личной победой. Молодежь заряжается энергией мегаполиса. Их привлекают урбанистические пейзажи, уличный шум не пугает, а напротив символизирует биение жизни. Поэтому приоритет отдается недвижимости в небоскребах в центре города или в непосредственной близости к нему», — отметила она.

Согласно опросу, 48% молодых россиян планируют покупать жилье самостоятельно, а долгосрочную аренду рассматривают лишь 29%. При этом 41% респондентов выбирает комфорт-класс, эконом-сегмент рассматривают 37%, а более статусные варианты — бизнес (14%) и премиум (8%).

«Интерес к небоскребам продиктован модой на хайтек, панорамными видами и определенной романтикой», — пояснил директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.