ЖК «Видный Берег 2.0» признали проектом года в Московской области и Новой Москве

В пространстве «Атмосфера» на Шмитовском проезде в Москве состоялась церемония торжественного награждения победителей ежегодной премии в области жилой недвижимости «Move Realty Awards». Организатором премии стали федеральный портал в сфере недвижимости MOVE.RU и его партнеры. Конкурс является одним из старейших в индустрии и проводится с 2014 года, а также считается значимым событием в мире отечественной жилой недвижимости. По словам учредителей конкурса, е главная цель — выявление наиболее надежных застройщиков, предлагающих комфортное и качественное жилье.

«Move Awards» текущего года стал для компании 3-RED особенно результативным — лучшими признали сразу два проекта компании. Среди них — ЖК «Видный Берег 2.0», расположенный в подмосковных Горках Ленинских. Жилой комплекс получил «золото» в номинации «Проект года Московская область и Новая Москва». Для ЖК это не первая победа — в прошлом году он победил на самом представительном российском конкурсе в области жилой недвижимости «ТОП ЖК-2023», а первый «Видный Берег» стал обладателем «золота» «Move Awards 2018».

«Видный Берег 2.0» — ЖК ILIKE класса, состоящий из 8 корпусов, обладающих переменной этажностью. Жилой комплекс является продолжением бестселлера ЖК «Видный Берег». На первых этажах каждого дома предусмотрели просторные помещения для необходимой инфраструктуры шаговой доступности. Суммарная площадь проекта — более 220 тыс. кв. м.

В комплексе есть все востребованные сегодня форматы — как студии, так и одно-, двух-, трех- или четырехкомнатные квартиры. Каждая доступна как без ремонта, так и с чистовой отделкой от 3-RED. Стоимость отделки можно включить в ипотечный платеж. На проекте аккредитованы крупнейшие российские банки. Доступны все виды ипотеки, в том числе и льготные.

«Видный Берег 2.0» располагается в одном из наиболее живописных мест Подмосковья — поселке городского типа Горки Ленинские рядом с городом Видное. Неподалеку находятся современные детсад и общеобразовательная школа, которые построили по индивидуальным проектам во время первого «Видного Берега».

Сейчас 3-RED финансирует строительство общеобразовательной школы на 1 675 мест. Она будет одной из самых крупных в Ленинском районе Подмосковья и будет находиться рядом с ЖК. Сейчас идет строительство последней, четвертой очереди ЖК «Видный Берег 2.0».

По данным за апрель 2024 года, 3-RED является девелоперской группой, которая занимает седьмое место в рейтинге застройщиков Московской области по объему текущего строительства. Также компания — многолетний лидер регионального рейтинга надежности по версии Национального объединения застройщиков жилья.

На протяжении пяти последних лет компании присваивают наивысший рейтинг надежности застройщика «5». Проекты 3-RED реализуются в соответствии с комплексным стандартом качества жилья ILIKE, который предполагает создание качественной жилой среды повышенного уровня комфорта. Суммарная площадь проектов 3-RED, которые реализовали в настоящий момент, превышает 900 тыс. кв. м., а портфель проектов на различных стадиях проектирования составляет 1,4 млн кв. м.