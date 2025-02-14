ЖК «Видный берег 2.0» получил заключение о соответствии для корпусов

7 февраля Главгосстройнадзор Московской области выдал Заключение о соответствии (ЗОС) для корпусов 1.7 и 1.8 жилого комплекса «Видный берег 2.0» . Это необходимый этап перед получением разрешения на ввод в эксплуатацию (РВЭ), после которого дольщики смогут получить ключи от своих квартир. Оба корпуса получили высокий класс энергоэффективности «А».

ЖК «Видный берег 2.0» — это современный жилой комплекс, состоящий из восьми корпусов переменной этажности. Корпус 1.7 имеет 20-15-20 этажей, корпус 1.8 — 20-25 этажей. Проект стал архитектурным продолжением «Видного берега» и уже завоевал признание в отрасли: в 2024 году он получил «золото» на премии Move Realty Awards, а в 2023 году стал победителем крупнейшего российского конкурса жилой недвижимости «ТОП ЖК-2023».

Комплекс расположен в живописном районе ближнего Подмосковья — в поселке Горки Ленинские, рядом с городом Видное. В шаговой доступности — общеобразовательная школа и детский сад, построенные «Тройкой РЭД» в рамках первой очереди «Видного берега». Сейчас девелопер финансирует строительство второй школы на 1675 мест — одной из крупнейших в Ленинском районе. Несмотря на муниципальный статус, каждое учебное заведение возводится по индивидуальному проекту, сочетая эффектные архитектурные решения с функциональностью и соответствуя высоким стандартам современного образования.

«Тройка РЭД» — один из ведущих застройщиков Московского региона. На февраль 2025 года компания входит в ТОП-10 крупнейших девелоперов Московской области по объему строительства, а в 2023 году заняла третье место в регионе по объему ввода жилья. Также она вошла в ТОП-20 девелоперов России по этому показателю. Уже пять лет подряд «Тройка РЭД» ежемесячно подтверждает наивысший рейтинг надежности «5» и остается лидером регионального рейтинга. В активе компании — победы в крупнейших отраслевых премиях: Move Realty Awards, RREF Awards, Proestate & CRE Awards, Urban Awards, ТОП ЖК, Рекорды рынка недвижимости № 1.

Реклама. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „КОТАР“»