ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» строят в Ленинском округе

ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» строят в рамках КРТ в Ленинском городском округе. В составе второй очереди проекта корпуса «Левитан» и «Нестеров», общеобразовательная школа для 1 100 учеников и детский сад для 310 воспитанников. Также два надземных 9-уровневых паркинга, каждый на 499 машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент завершено строительство корпуса № 4 «Нестеров» — 17-этажный дом на 1 303 квартиры (61,9 тыс. кв. метров). Корпус расположен на первой береговой линии реки Купелинка, из его окон открываются виды на реку, школу и зеленый массив. На подземном уровне корпуса расположены 288 кладовых, первый этаж отведен под 46 коммерческих помещений: в них разместятся магазины, кафе и сервисные точки, многофункциональный и перинатальный центры.

Жилой комплекс «У реки. Эко Видное 2.0» строят в 6,5 км от МКАД по трассе М-4 «Дон» в Ленинском округе. Первая очередь на 105,3 тыс. кв. метров жилья была сдана в 2019 году. В двух корпусах «Левитан» и «Нестеров» 114 тыс. кв. метров жилья. В состав жилого комплекса входит образовательное ядро — детский сад на 200 мест, который уже открыт в первой очереди проекта.

«Проект «У реки. Эко Видное 2.0» привлекает продуманной квартирографией и благоустройством, максимально близким к природе: при проектировании двора использован принцип хаотичного порядка, по которому формируются леса, все элементы оформления выполнены из натуральных материалов. Немаловажно, что покупателям доступны различные специальные финансовые инструменты, включая ипотеку от 0,1%», — сообщил управляющий партнер компании MR Group Алексей Годованец.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.