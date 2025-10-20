ЖК «Тетрис» стал финалистом 17-й Московской премии URBAN Awards

Оргкомитет URBAN Awards объявил финалистов 17-й Московской премии — одного из главных событий столичного девелоперского сезона. ЖК «Тетрис» от ГК «Садовое кольцо» стал одним из претендентов на победу в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Московской области», передает пресс-служба застройщика.

В голосовании приняли участие более 90 членов жюри, они проверили около 100 анкет. Оценка проводилась по более чем 20 номинациям, каждая из которых включает до пяти финалистов. Победители премии будут объявлены 26 ноября 2025 года.

Urban Awards — одна из самых престижных премий рынка недвижимости России, способствующая продвижению современных стандартов в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью. Выход в финал Urban Awards 2025 — это очередной знак качества для компании и проекта.

Сегодня ГК «Садовое кольцо» в последнем корпусе ЖК «Тетрис» предлагает приобрести студии от 27,6 кв. м, квартиры с одной спальней, семейные квартиры с двумя и тремя спальнями евроформата площадью до 81,46 кв. м. Стоимость лотов начинается от 8 млн руб. Покупка в ипотеку или стопроцентная оплата позволят клиенту получить выгоду в размере 2%.

Комплекс располагается в центре подмосковного Красногорска, в двух километрах от МКАД. Проект предусматривает 9 башен с подземным паркингом и торгово-развлекательным центром. Внутренний двор комплекса выполнен в формате стилобата, который создает приватное пространство с велодорожками, зонами для отдыха и спортивными площадками. На территории ЖК есть образовательный комплекс с блоком для начальных классов на 160 мест и детским садом на 260 мест. В непосредственной близости расположены пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».