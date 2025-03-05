ЖК «Театральный парк» строят в Королеве

Жилой комплекс «Театральный парк» реализуют в подмосковном Королеве. Девелопер завершает возведение корпуса № 26 с объектами инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В здании выполнено устройство кровли. На финальной стадии работы по отделке лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров, коридоров, а также облицовка полов, штукатурка и шпаклевка стен. Монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП), водопроводной насосной станции (ВНС), вводно-распределительного устройства (ВРУ), вентиляционного оборудования и лифтов выполнен в полном объеме. Наружные инженерные сети готовы к эксплуатации.

Документация на ранее сданный детский сад готовится к передаче в администрацию городского округа Королев. Здесь для малышей разместят групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную, методические кабинеты.

В ЖК «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3 786 квартир. В шаговой доступности для жителей открыты магазины, салоны красоты, кафе и пункты выдачи заказов. На территории комплекса предусмотрена необходимая социальная инфраструктура. Здесь уже открыты гимназия на 660 учеников и детский сад на 80 воспитанников. В шаговой доступности от строящегося ЖК открыт современный фитнес-центр с несколькими бассейнами, залами для групповых занятий, залом для кардиотренировок, детским фитнесом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.