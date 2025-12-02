ЖК по реновации построят в Зюзине

Согласован проект жилого комплекса в рамках программы реновации на земельном участке № 28 по улице Керченской, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Он уточнил, что, согласно проекту, в новом ЖК на юго-западе столицы будет 206 квартир.

«Новостройка появится на месте снесенных пятиэтажных домов на Керченской улице. Она будет состоять из двух корпусов переменной этажности, объединенных стилобатом с проходной аркой», — отметил Щербаков.

Первый корпус будет включать одну жилую секцию, а второй — две. На первых этажах обоих строений предусмотрены нежилые помещения коммерческого назначения общей площадью 708 кв. м. После ввода объекта в эксплуатацию там могут разместиться магазины, пункты выдачи заказов и иные объекты инфраструктуры.

На первых этажах обустроят входные группы жилых секций, оснащенные двойными тамбурами, вестибюлями, колясочными, а также помещениями для консьержа и охраны. Все общественные зоны комплекса запроектированы в соответствии со стандартами безбарьерной среды, что создаст удобства для передвижения маломобильных жителей и родителей с детскими колясками. Часть квартир также будет приспособлена для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все квартиры сдадут с чистовой отделкой, полностью готовыми к заселению, а прилегающую к домам территорию комплексно благоустроят и озеленят.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».