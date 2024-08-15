ЖК «Одинбург» в Подмосковье возводят в рамках комплексного развития территорий

В Одинцове строят ЖК «Одинбург». В рамках комплексного развития территории девелопер вместе с жилыми домами возведет всю необходимую инфраструктуру. На данный момент уже построены 9 жилых корпусов и детский сад. Ведется строительство жилых домов, общеобразовательной школы на 825 мест, подземного паркинга и коворкинга. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе Луч 4 идут работы по обустройству фасадов, кровли, внутренних инженерных сетей. В корпусах 4а и 4б завершено оборудование подземной части здания и дан старт прокладке наружных сетей. Кроме того, ведется подготовка к реализации благоустройства территории новых корпусов 4а и 4б, где на площади более 9 тыс. кв. метров будет организовано современное и мультиформатное пространство для отдыха и разнообразного досуга жителей. Отличительной особенностью новой концепции благоустройства станет цепочка детских площадок с игровыми комплексами, вытянутая вдоль всей территории.

В общеобразовательной школе на 825 мест закончен монтаж железобетонных конструкций подземной части, ведется устройство железобетонных конструкций надземной части и каменной кладки. В сентябре девелопер планирует приступить к фасадным работам

Ведется строительство подземного паркинга, на крыше которого будет двор-сад с амфитеатром. Летом он может использоваться как место для встреч и отдыха. К амфитеатру прилегает сцена, на которой будут проходить выступления во время праздничных событий.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» находится в Одинцовском городском округе в 10 км от МКАД. Преимуществом микрорайона является его расположение вблизи реки Саменки, Подушкинского и Дубковского лесопарков, усадьбы Архангельское и Мещерского парка в сочетании с развитой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.