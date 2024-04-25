ЖК «Облака 2.0» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение о соответствии (ЗОС) на дом № 2 было получено менее трех недель назад.

Вторая очередь проекта представляет собой два многосекционных корпуса переменной этажности (13-26 этажей) с общей площадью жилых помещений более 40 тыс. кв. м. На первом этаже предусмотрены административные помещения площадью 2 тыс. кв. м. под будущую социально-коммерческую инфраструктуру, на -1 этаже есть кладовые для жителей.

Сразу после получения РВЭ 3-RED приступает к финальному этапу реализации проекта — постановке дома на кадастровый учет, — после чего участники долевого строительства смогут получить ключи от своих квартир и оформить право собственности.

Неделю назад, 18 апреля 2024 года, на конкурсе «Move Realty Awards» в Москве, ЖК «Облака 2.0» получил «золото» в специальной номинации «ЖК Года».

ЖК «Облака 2.0» — элегантный жилой комплекс площадью более 130 тыс. кв. м., расположенный в 10 минутах от ж/д станции «Люберцы-1». Корпуса и детский сад на территории спроектированы известным архитектурным бюро «Остоженка» — постоянным партнером 3-RED. Проект соответствует стандарту 3-RED ILIKE, который предусматривает закрытый двор без автомобилей и реализацию принципа безбарьерной среды на всей территории, когда отсутствуют ступени, а все входы в подъезды спроектированы на уровне тротуаров.

В подъездах предусмотрена дизайнерская отделка, а также высокие полотки и колясочные. В комплексе 1906 квартир — от функциональных студий до просторных 3-комнатных квартир, в двух секциях также разместятся 330 апартаментов. Квартиры и апартаменты предлагаются с 4-мя видами отделки от 3-RED, стоимость ремонта можно включить в ипотечный платеж или приобрести квартиру без отделки. На первых этажах ЖК «Облака 2.0» разместятся объекты торговой и социально-бытовой инфраструктуры, под них предусмотрены помещения общей площадью более 4 тыс. кв. м.

Путь от жилого комплекса до МКАД на автомобиле занимает около 10 минут, на электричке с ж/д станции «Люберцы-1» до центра Москвы можно добраться всего за полчаса, а ТЦ «МЕГА Белая Дача», один из крупнейших ТЦ России, также находится менее чем в 30 минутах.

3-RED — девелоперская группа, занимающая 7-е место в рейтинге застройщиков Московской области по объему текущего строительства (данные портала ЕРЗ.РФ, апрель 2024), и многолетний лидер регионального рейтинга надежности по версии Национального объединения застройщиков жилья.

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