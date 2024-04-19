ЖК «Облака 2.0» от 3-RED получил премию «Move Realty Awards»

В пространстве «Атмосфера» на Шмитовском проезде в Москве прошло торжественное награждение победителей ежегодной премии в области жилой недвижимости «Move Realty Awards», которую организовали федеральный портал в сфере недвижимости MOVE.RU и его партнеры. Конкурс считается знаковым событием в мире отечественной жилой недвижимости и является одним из старейших в отрасли – он проводится с 2014 года. Главная цель конкурса, по словам учредителей, - определение самых надежных застройщиков, предлагающих комфортное и качественное жилье.

В текущем году «золото» на «Move Awards» получили сразу два проекта 3-RED, один из которых – ЖК «Облака 2.0», расположенный в городе Люберцы. Для жилого комплекса это уже вторая победа – он получал золото на конкурсе в прошлом году в номинации «Лучший ЖК Московской области и Новой Москвы».

Вторая очередь ЖК «Облака 2.0» буквально за неделю до конкурса получила заключение о соответствии, а в конце марта – разрешение на ввод в эксплуатацию детского садика. Сейчас ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию на вторую очередь строительства. Сразу после этого дольщики смогут оформить право собственности и получить ключи от квартир.

ЖК «Облака 2.0» является элегантным жилым комплексом площадью свыше 130 тыс. кв. м., который располагается в 10 минутах от железнодорожной станции «Люберцы-1». Жилые корпуса и детсад проектировал постоянный партнер 3-RED – архитектурное бюро «Остоженка». Проект соответствует стандарту 3-RED ILIKE, предусматривающему закрытый двор без автомобилей и принцип безбарьерной среды на всей территории, при котором отсутствуют ступени, а все подъезды и входы спроектированы на уровне тротуаров. В подъездах предусмотрели высокие потолки, дизайнерскую отделку и колясочные.

Комплекс включает 1 906 квартир, среди которых и функциональные студии, и просторные трехкомнатные квартиры. В двух секциях расположатся 330 апартаментов. И апартаменты, и квартиры предлагают с четырьмя видами отделки от 3-RED. Стоимость ремонта можно включить в ипотечный платеж или приобрести квартиру без отделки.

На первых этажах ЖК «Облака 2.0» расположатся объекты социально-бытовой и торговой инфраструктуры – для них предусмотрели более 4 тыс. кв. м помещений. Путь от ЖК до МКАД на автомобиле занимает около 10 минут, а на электричке с железнодорожной станции «Люберцы-1» до центра Москвы можно добраться всего за полчаса. Один из крупнейших ТЦ России - «МЕГА Белая Дача» располагается менее чем в 30 минутах.

В 2021 году жилой комплекс «Облака 2.0» стал финалистом одной из самых известных отраслевых премий Urban Awards в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса Московской области». В апреле прошлого года ЖК победил в номинации «Проект года Московская области и Новая Москва» отраслевой премии «Move Realty Awards».

ЖК «Облака 2.0» возводят в две очереди. Первую сдали в середине 2023 года, а вторую планируют сдать в текущем году.

По данным за апрель 2024 года, 3-RED является девелоперской группой, которая занимает седьмое место в рейтинге застройщиков Московской области по объему текущего строительства. Также компания - многолетний лидер регионального рейтинга надежности по версии Национального объединения застройщиков жилья.

На протяжении пяти последних лет компании присваивают наивысший рейтинг надежности застройщика «5». Проекты 3-RED реализуются в соответствии с комплексным стандартом качества жилья ILIKE, который предполагает создание качественной жилой среды повышенного уровня комфорта. Суммарная площадь проектов 3-RED, которые реализовали в настоящий момент, превышает 900 тыс. кв. м., а портфель проектов на различных стадиях проектирования составляет 1.4 млн. кв. м.