ЖК на северо-западе Москвы освободили от незаконных построек

В Покровском-Стрешневе в рамках создания безопасной и комфортной городской среды демонтировали комплекс нелегальных построек, а также ликвидировали очаги захламления. Об этом сообщил начальник Госинспекцией по недвижимости Иван Бобров.

Сотрудники ведомства во время мониторинга территории СЗАО выявили незаконные постройки по адресу: 3-й Тушинский проезд, вл. 5.

«Металлические боксы, бытовки и прочие сооружения располагались на неоформленном участке, то есть основания для их размещения отсутствовали. Сооружения не эксплуатировались и были заброшены. Кроме того, рядом с незаконными объектами, находившимися вблизи многоэтажных жилых домов и социальных объектов, образовались очаги захламления», — отметил Бобров.

По его словам, чтобы решить данный вопрос, специалисты приняли соответствующие меры.

На данный момент незаконные объекты демонтировали, а территорию освободили от мусора и привели в порядок. Идет обсуждение вариантов дальнейшего вовлечения площадки в хозоборот.

Как уточнил глава контрольного ведомства, горожане могут принимать активное участие в улучшении городской среды в столице. Для этого можно присоединиться к проекту «Доброволец ГИН», который позволяет сообщать в инспекцию о земельно-имущественных нарушениях, включая захламления, ветхие объекты и самовольные постройки. Чтобы стать частью команды, нужно отправить заявку на электронную почту dobrovoletsgin@control.mos.ru.