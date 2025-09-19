ЖК «М_5» признан лучшей новостройкой Подмосковья

Камерный жилой комплекс от ГК «Садовое кольцо» стал победителем конкурса ТОП ЖК-2025 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области», передает пресс-служба застройщика.

В этом году конкурс собрал 582 заявки от 172 застройщиков из 55 регионов России. Эксперты провели комплексную оценку 328 ЖК и определили призеров и победителей. Клубный ЖК «М_5», выполненный в стандартах класса «комфорт плюс» с применением передовых материалов и технологий, стал лидером среди всех новостроек Московской области.

«Мы очень рады, что члены жюри высоко оценили архитектурные решения и качество реализации нашего красногорского проекта. Мы стремимся не только строить качественное жилье, но и задавать тренды в строительстве, создавать полноценные городские пространства, в которых людям будет комфортно и приятно жить», — отметил генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Территория дома огорожена по периметру, доступ осуществляется по метке-пропуску. Круглосуточное видеонаблюдение помогает обеспечивать порядок, приватность и спокойствие жителей. Внутренняя территория разделена на шумные и тихие зоны, оборудованы детские площадки, рассчитанные на любые возрастные группы и изготовленные в соответствии с последними требованиями безопасности. На минус первом этаже располагается теплая парковка и кладовые помещения. Спуск в паркинг осуществляется на лифте.

В домах представлен большой выбор планировочных решений, в которых предусмотрены мастер-спальни, просторные кухни-гостиные, места для хранения вещей. Из панорамных окон открывается живописный вид на Москву-реку. На первых этажах располагается лобби с меблированной welcome-зоной, высокими потолками и дизайнерской отделкой.

В шаговой доступности от проекта находятся важные инфраструктурные и социальные объекты, в том числе новая школа на 1 100 мест и современный детский сад в виде настоящего замка «Сад Град».

У жилого комплекса хорошая транспортная доступность: рядом расположены скоростная ветка МЦД, несколько остановок маршрутов общественного транспорта, выезд на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД.

Жилой комплекс полностью готов и введен в эксплуатацию. В продаже осталось всего шесть квартир.