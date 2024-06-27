ЖК комфорт-класса «Левел Лесной» в Подмосковье достроят в 2026 году

Застройщик открыл продажи квартир в корпусе № 24 жилого комплекса комфорт-класса «Левел Лесной», расположенного в поселке Отрадное Красногорского округа. Главгосстройнадзор Московской области контролирует ход работ и соблюдение застройщиком обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей.

Согласно проекту, корпус № 24 будет высотой 16 этажей и вместит 336 квартир площадью от 28 до 143 квадратных метров. Входную группу корпуса оснастят пандусом для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения, а дворовую территорию благоустроят понижающими площадками. В подъезде дома будет 3 пассажирских и 3 грузовых лифта. В корпусе также обустроят отапливаемый подземный паркинг на 205 машино-мест. На придомовой территории будут доступны порядка 120 гостевых парковочных мест. Во дворе ЖК обустроят велосипедные дорожки, 4 детских и 1 спортивную площадки.

Завершить строительство корпуса № 24 планируют в четвертом квартале 2026 года.

В ведомство от застройщика поступило извещение о начале строительства трех многоквартирных домов на территории ЖК. В активной фазе строительства находится корпус № 27, — его стройготовность на текущий момент превышает 50%. Застройщик планирует сдать объект во втором квартале 2025 года.

Жилой комплекс «Левел Лесной» в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. В пешей доступности образовательные учреждения, торговые и спортивные объекты. До станции метро «Пятницкое шоссе» можно добраться пешком за 25 минут, до станций «Тушинская» и «Сходненская» — 20 минут на авто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.