ЖК комфорт-класса «Легенда Марусино» построят в Люберцах

ЖК «Легенда Марусино» построят в городском округе Люберцы. Уже выдано разрешение застройщику на возведение жилого комплекса комфорт-класса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой дом разделен на 2 корпуса, соединенных общей стилобатной частью, в которой будут располагаться коммерческие и торговые помещения, а этажом ниже будет обустроен подземный паркинг на более чем 150 машино-мест, 9 из которых с установленной зарядной станцией для электромобилей. В новых корпусах предусмотрено 347 квартир разного формата — от студий до евротрешек.

ЖК «Легенда Марусино» расположен в деревне Марусино, вблизи улицы Заречной в городе Люберцы. В состав комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта. Во дворах разместят детские и спортивные площадки. По периметру комплекса устроят велосипедную дорожку. Помимо магазинов и квартир, в домах расположится физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.