ЖК «Яркий» на 112 квартир ввели в эксплуатацию в Электростали

В подмосковной Электростали введен в эксплуатацию ЖК «Яркий». Выдано соответствующее разрешение. Новоселье отпразднуют 112 семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 15-этажном монолитном доме общей площадью более 6,7 тыс. кв. метров запроектировано 112 квартир от одной до трехкомнатных евроформата. Входные группы организованы по принципу безбарьерной среды: есть пандусы и понижающие площадки. Передвигаться между этажами жильцы смогут на семи современных лифтах. Для автомобилистов организовано 55 парковочных машино-мест на придомовой территории.

ЖК «Яркий» расположен в городском округе Электросталь в окружении лесных массивов и развитой инфраструктуры. Рядом с жилым комплексом работают детские сады, школы, лицей № 8, музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина, медицинский колледж, магазины, аптеки, частные медцентры, городские больница и поликлиника. Недалеко есть спортивный комплекс с бассейном «Кристалл», школа танцев, теннисный центр, каток.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.