ЖК «Дом-Мегалит в Королеве» ввели в эксплуатацию

В подмосковном Королеве введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в ЖК «Дом-Мегалит в Королеве», выдано соответствующее разрешение. Новоселье здесь отпразднуют 365 семей, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В новом доме общей площадью более 22 тыс. кв. метров представлено 365 квартир различной планировки от одной до трехкомнатных евроформата. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр и отдыха. Территория рядом с домом благоустроена.

ЖК «Дом-Мегалит в Королеве» находится в центре города рядом с ж/д станцией Подлипки-Дачные. Жилой комплекс состоит из пяти секций высотой от 17 до 19 этажей объединенных стилобатом.

Жилая часть дома начинается с пятого этажа, на первых трех расположен многофункциональный торгово-развлекательный центр, на четвертом — офисы. Под домом находится подземный паркинг на 195 машино-мест. Один его уровень предусмотрен для жильцов, второй — для посетителей и сотрудников многофункционального центра.

В пешей доступности от комплекса множество скверов и парков, три школы, пять детских садов, поликлиника и городская больница № 1.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.