ЖК «Аникеевский» в Подмосковье возводят в рамках комплексного развития территорий

В Подмосковье строят ЖК «Аникеевский» в рамках комплексного развития территорий. Девелопер реализует проект в городском округе Красногорск. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. Ведутся работы по строительству детского сада для 315 малышей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Корпуса 19/1, 19/2 и 26 находятся на высокой стадии готовности. На данный момент завершаются работы по монтажу фасадов, дверных блоков и внутренней отделке. Одновременно с этим выполняется устройство внутренних и наружных инженерных сетей. В корпусе 19/1 строители выполняют благоустройство.

В корпусе 22 завершаются кладочные работы, устройство кровли и фасадов, монтаж светопрозрачных конструкций и внутренняя отделка. Продолжается устройство внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, сетей связи, систем автоматики и диспетчеризации, охранного телевидения и тревожной сигнализации. Ведется монтаж лифтов.

В корпусе 21 ведутся кладочные работы, устройство кровли, фасадов, внутренняя отделка, монтаж лифтов. Выполнено более половины объема работ по остеклению. Продолжается устройство внутренних инженерных систем.

В корпусах 20/1 и 20/2 продолжаются устройство вертикальной гидроизоляции и каменная кладка.

В детском саду для 315 малышей ведутся работы по устройству вертикальной и горизонтальной гидроизоляции и кладочные работы.

ЖК «Аникеевский» расположится в г. о. Красногорск, между Новорижским и Волоколамским шоссе. В первой очереди возводят десять корпусов, три уже введены в эксплуатацию. Комплекс находится в 12 км от МКАД по скоростному Новорижскому шоссе. Недалеко от объекта расположена станция МЦД-2 «Аникеевка». Здесь постоянно курсируют современные поезда, на них можно с комфортом доехать до станций метро «Волоколамская» и «Тушинская».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.