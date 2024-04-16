ЖК «Андреевка Life» в Подмосковье сдадут осенью 2025 г

Специалисты подведомственной Главгосстройнадзору Московской области лаборатории проверили ход строительства и соответствие качества выполняемых работ при возведении жилого комплекса комфорт-класса «Андреевка Life» в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки специалисты ГБУ МО «МОСОБСЛСТРОЙЦНИЛ» провели испытания устройства монолитных железобетонных конструкций, проверили фактические геометрические характеристики и параметры будущих строений на соответствие проектной документации и утвержденным нормам.

Жилые дома комплекса «Андреевка Life» возводятся вблизи лесного массива в районе Зеленограда и будут иметь развитую инфраструктуру: рядом находится станция третьего Московского центрального диаметра, продовольственные магазины, образовательные учреждения, поликлиника, детский сад на 150 мест, спорткомплекс, досуговые учреждения для детей, заведения общепита.

Также проектом предусмотрено устройство пешеходного тротуара от ЖК до остановок общественного транспорта, удобный выезд на Пятницкое шоссе и в сторону Зеленограда.

Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.