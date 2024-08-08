Животноводческому предприятию Подмосковья переданы в аренду 286 га земли

Министерством имущественных отношений Московской области предоставлен по госпрограмме СПА (к) «Кузьминский» в аренду земельный участок площадью 286 гектаров земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в областной собственности на территории Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предприятие опытное, вот уже более 20 лет разводит племенной крупный рогатый скот и занимается производством молока. Чуть ранее сельхозорганизация получила в аренду 17 гектаров земли по госпрограмме, сейчас — 286 гектаров. СПА (к) «Кузьминский» успешно выращивает свою кормовую базу: пшеницу, горох, ячмень, кукурузу, а также сою, сорго и рапс. За счет увеличения площадей планируют увеличить и само производство», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Минсельхозе Московской области рассказали, что СПА (к) «Кузьминский» является одной из передовых сельскохозяйственных организаций Подмосковья в сфере молочного производства, на котором содержится 926 голов племенных коров голштинской породы с годовым производством 9 тыс. тонн молока. На предприятии применяются современные технологии в кормлении и управлении стадом, что позволяет получать на корову до 10 тыс. кг молока в год.

Для работы фермы используются собственные разработки. Например, система управления стадом «Арка» на основе искусственного интеллекта. Еще одна новация отечественного производства — робот добровольного доения, особенность которого в том, что корова сама решает, когда ей нужно пойти на дойку, а система полностью выполняет все манипуляции: идентифицирует животное, взвешивает, дает необходимое количество комбикорма, осуществляет процесс доения, а также анализирует качество молока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.