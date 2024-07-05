Жительница аварийного дома в Ногинске рассказала о новой квартире
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
11 июня жительница Ногинска Валентина Коровкина получила ключи от новой квартиры. Женщину переселили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Оь этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ее прежний адрес — улица Советской Конституции, дом № 23. В новой квартире на улице Юбилейная, дом № 14Б, она будет проживать с супругом, дочерью и сыном.
Программа переселения реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Помимо строительства жилья для расселения аварийного жилищного фонда также используется предоставление гражданам выкупной стоимости за изымаемые квартиры и приобретение жилья участникам программы переселения на вторичном рынке.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.
В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.