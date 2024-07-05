Жительница аварийного дома в Ногинске рассказала о новой квартире

11 июня жительница Ногинска Валентина Коровкина получила ключи от новой квартиры. Женщину переселили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Оь этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ее прежний адрес — улица Советской Конституции, дом № 23. В новой квартире на улице Юбилейная, дом № 14Б, она будет проживать с супругом, дочерью и сыном.

Программа переселения реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Помимо строительства жилья для расселения аварийного жилищного фонда также используется предоставление гражданам выкупной стоимости за изымаемые квартиры и приобретение жилья участникам программы переселения на вторичном рынке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.