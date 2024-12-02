Жителям Подмосковья разъяснили процесс продажи ипотечной квартиры

Почему продать квартиру в ипотеке не так просто

Ипотечная недвижимость находится в залоге у банка. Поэтому без разрешения банка Росреестр не зарегистрирует переход права собственности от продавца к покупателю.

Как оформить продажу квартиры в ипотеке

Обычно банки одобряют продажу в двух случаях: либо по итогу сделки долг по кредиту будет полностью закрыт, либо его возьмет на себя покупатель. Еще одно условие: расчеты по сделке будут проходить именно через ипотечный банк продавца.

Как проходит продажа такого жилья

Вариант 1: покупатель платит своими деньгами. Цена продажи должна быть не меньше размера задолженности продавца. Если недвижимость подешевела, и сумма сделки не покрывает остаток по кредиту, договориться с банком вряд ли получится. Но можно предоставить дополнительно документы, подтверждающие наличие достаточных собственных средств, например, на счете в другом банке.

Вариант 2: банк переоформляет ипотечный кредит с продавца на покупателя. В таком случае банк продавца может просто переоформить кредитный договор и залог с продавца на покупателя. При этом потенциальный будущий заемщик должен соответствовать требованиям банка. Кредитор проверит это и оценит платежеспособность покупателя. График платежей останется тем же, но покупатель вправе попросить банк изменить срок погашения и размер взносов.

Вариант 3: покупатель заключает новый ипотечный договор. Иногда покупателю приходится самому брать ипотеку. Перед сделкой покупатель должен получить одобрение кредита на нужную сумму в банке. Плюс к этому у него должны быть собственные деньги на первоначальный взнос — обычно не менее 20% от стоимости жилья.

Что делать, если банк продавца или покупателя против сделки с заложенным жильем

Сначала придется освободить недвижимость от залога, а потом проводить сделку. Владелец квартиры может предложить покупателю внести задаток на сумму этого долга. Также для этого можно заключить предварительный договор купли-продажи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.