Жителям Подмосковья рассказали, зачем нужны кадастровая и рыночная стоимости недвижимости

У любой недвижимости есть две стоимости: рыночная и кадастровая. По одной цене ее продают или покупают, а другая необходима для расчета налогов. Жителям Подмосковья рассказали, для чего они требуются. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Кадастровая стоимость — это цена недвижимости, которую устанавливает государство. Оценка недвижимости проводится один раз в 3-5 лет.

Кадастровая стоимость нужна для расчета ежегодного налога на недвижимость; для расчета налога в случае купли-продажи, обмена или аренды жилья; для расчета штрафов за нецелевое использование земли; для расчета налога при дарении квартиры.

Рыночная стоимость — это примерная цена, за которую объект может быть продан на рынке в условиях конкуренции. Рыночная стоимость зависит от спроса и предложения на рынке недвижимости.

Она нужна для оформления ипотеки под залог недвижимости; для расчета стоимости жилья при покупке или продаже; для расчета нотариальной пошлины при оформлении недвижимости по наследству или в дар; для оценки неденежных вкладов в уставной капитал; для оценки имущества должника-банкрота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.