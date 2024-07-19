Жителям Подмосковья рассказали об ипотеке под залог недвижимости

Ипотечное кредитование на сегодня представляет собой возможность приобрести в собственность недвижимость для тех, кто не располагает полной суммой для ее покупки или строительства. Тот, кто хочет оформить ипотеку под залог имущества, должен в первую очередь оценить, подходит ли его имущество для таких целей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Залог — это имущество, которое служит обеспечением обязательств заемщика по кредиту или займу. В ипотечном кредитовании залогом может быть только объект недвижимости.

Имущество, подходящее для залога: квартира; дом (жилой, садовый, дачный); земельный участок; гараж или машино-место; доля в квартире; комната.

Собственником заложенного имущества остается заемщик, но на его собственность накладывается обременение.

Без согласия кредитора нельзя: продавать имущество; сдавать его в аренду; дарить или использовать в предпринимательской деятельности.

После полного погашения ипотеки обременение будет снято.

Без согласия банка заемщик может: пользоваться недвижимостью и жить в ней; делать ремонт; прописывать родственников; передавать по наследству (заемщик может завещать залоговую недвижимость, но его наследники получат не только имущество, но и обязательства по ипотеке).

Чтобы снять залоговое обременение, нужно полностью погасить ипотеку и обратиться в банк с заявлением о получении закладной. Документ необходимо подать в Росреестр. Это можно сделать в МФЦ или на сайте Росреестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.