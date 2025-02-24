Жителям Подмосковья рассказали о переоформлении собственности на квартиру

Жителям Московской области рассказали, как передать или переоформить собственность на квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Существует несколько способов переоформить квартиру:

Купля-продажа — сделка предполагает подписание договора купли-продажи, регистрацию перехода прав в ЕГРН (через Росреестр) и передачу денежных средств.

Дарение — для родственников не облагается налогом, в остальных случаях одаряемому нужно заплатить государству 13% от стоимости квартиры.

Рента — способ подходит желающим получить пожизненное либо постоянное содержание взамен передаваемой квартиры.

Наследование — недвижимость перейдет к новому владельцу только после смерти наследодателя. Вместе с жильем наследуются и все долговые обязательства.

Для переоформления квартиры необходимо:

Заключить договор купли-продажи, дарения или ренты;

Оплатить госпошлину;

Подать заявления на регистрацию в Росреестр;

Подать документы в Росреестр;

Получить новую выписку из ЕГРН;

Завершить расчеты.

Как отказаться от права собственности на квартиру?

Чтобы отказаться от квартиры, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. Муниципальный или государственный орган рассмотрит заявление и при положительном решении поставит объект на учет в качестве бесхозяйного. По истечении года с момента постановки недвижимости на такой учет орган сможет оформить право собственности на данный объект в Росреестре.

Что должен делать собственник?

Пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственник обязан:

Оплачивать налоги;

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги;

Ухаживать за имуществом и содержать его;

Нести ответственность за объект.

Как вернуть право собственности?

Если владелец все же хочет вернуть объект обратно в свою собственность до перехода прав, он должен обратиться в Росреестр с заявлением о принятии недвижимости вновь во владение, пользование и распоряжение.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.