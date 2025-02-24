Жителям Подмосковья рассказали о переоформлении собственности на квартиру
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Жителям Московской области рассказали, как передать или переоформить собственность на квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
Существует несколько способов переоформить квартиру:
- Купля-продажа — сделка предполагает подписание договора купли-продажи, регистрацию перехода прав в ЕГРН (через Росреестр) и передачу денежных средств.
- Дарение — для родственников не облагается налогом, в остальных случаях одаряемому нужно заплатить государству 13% от стоимости квартиры.
- Рента — способ подходит желающим получить пожизненное либо постоянное содержание взамен передаваемой квартиры.
- Наследование — недвижимость перейдет к новому владельцу только после смерти наследодателя. Вместе с жильем наследуются и все долговые обязательства.
Для переоформления квартиры необходимо:
- Заключить договор купли-продажи, дарения или ренты;
- Оплатить госпошлину;
- Подать заявления на регистрацию в Росреестр;
- Подать документы в Росреестр;
- Получить новую выписку из ЕГРН;
- Завершить расчеты.
Как отказаться от права собственности на квартиру?
Чтобы отказаться от квартиры, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. Муниципальный или государственный орган рассмотрит заявление и при положительном решении поставит объект на учет в качестве бесхозяйного. По истечении года с момента постановки недвижимости на такой учет орган сможет оформить право собственности на данный объект в Росреестре.
Что должен делать собственник?
Пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственник обязан:
- Оплачивать налоги;
- Оплачивать жилищно-коммунальные услуги;
- Ухаживать за имуществом и содержать его;
- Нести ответственность за объект.
Как вернуть право собственности?
Если владелец все же хочет вернуть объект обратно в свою собственность до перехода прав, он должен обратиться в Росреестр с заявлением о принятии недвижимости вновь во владение, пользование и распоряжение.
Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.
«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.