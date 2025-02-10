Жителям Подмосковья рассказали о ходе строительства ряда кластеров ИЖС в регионе

Жителям Московской области рассказали о ходе строительства нескольких кластеров ИЖС. Кластеры ИЖС в Подмосковье — это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом и собственной инфраструктурой, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В «Дмитров Доме»: ведется отделка и инженерия, выполняются работы по устройству крылец и террас, балконов и лоджий. На дальних линиях — фокус на фундаментах, каркасах зданий и кровлях, а также газовых сетях.

В «Истра Доме»: выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 5 домов. Проводятся кровельные, фасадные и отделочные работы, а также работы внутренних и наружных инженерных сетей. Ведется строительство дорог и контрольно-пропускного пункта.

В «Пушкино Доме у воды»: в домах первой линии выполняется внутренняя отделка, кладка наружных стен, перегородок и фронтонов. Ведутся работы по установке окон и префаб кровли, работы по утеплению.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.