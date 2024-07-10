Жителям Подмосковья рассказали о грамотной перепланировке квартир

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:18

Перепланировка — это серьезное изменение конфигурации жилищного помещения, которое может повлечь негативные последствия для соседей. В соответствии с жилищным кодексом запрещены любые изменения, которые могут нанести вред соседям или домовым коммуникациям. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

При перепланировке, обязательно следует уточнить разрешение на это действие в местной администрации округа. В случае нарушений, придется вернуть все обратно или оспорить в суде.

Важно получить разрешение на перепланировку, если вы собираетесь: устанавливать новое оборудование; менять системы отопления, водоснабжения и другие коммуникации; менять границы помещений, ломать стены, строить перегородки; менять конструкцию полов; делать антресоль или добавлять окна.

Если вы столкнулись с нарушениями перепланировки, обратитесь в администрацию муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.