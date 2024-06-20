Жителям Подмосковья рассказали, как законно увеличить земельный участок

За услугой по перераспределению земельного участка или «прирезкой» обращаются довольно часто жители, но и еще чаще встречаются ситуации, когда участок, не принадлежащий на праве собственности, используют в своих целях без соответствующих на это документов, что называется самозахватом. Однако эту ситуацию можно исправить, прибегнув к процедуре перераспределения. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Перераспределение земель или земельных участков — это способ образования земельных участков, в результате которого исходный земельный участок, находящийся в частной собственности, прекращает свое существование и образуется новый земельный участок, право собственности на который возникает в соответствии с соглашением о перераспределении.

Перераспределение — комплексная услуга. Соглашение подготовят сразу после регистрации участка

С заявлением о предоставлении услуги могут обратиться: физические лица; юридические лица; индивидуальные предприниматели.

Какие земельные участки можно перераспределить?

1. Расширяемый участок должен быть предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), садоводства или огородничества.

2. Прирезаемая территория должна быть в одной территориальной зоне по ПЗЗ и одной функциональной зоне в Генплане.

3. Присоединяемый участок должен быть в государственной или муниципальной собственности.

Основные условия увеличения земельного участка: прирезаемая территория не ограничена в обороте; площадь образуемого участка не превышает предельные максимальные размеры, установленные ПЗЗ и на прирезке нельзя сформировать самостоятельный участок; участок не принадлежит третьим лицам и на нем не расположены объекты недвижимости в государственной или муниципальной собственности, собственности других граждан или юрлиц.

Что нужно сделать: обратиться к кадастровому инженеру и заказать схему расположения; после утверждения схемы поставить новый земельный участок на кадастровый учет в ЕГРН; после того, как появится новый участок (и кадастровая стоимость), нужно обратиться за заключением соглашения на портал РПГУ. При этом нужно будет оплатить покупку прирезаемой территории — 50% кадастровой стоимости; далее следует процедура регистрации прав на новый земельный участок в Росреестре (администрация самостоятельно сдаст документы в Росреестр, а заявитель получит выписку с правами в личном кабинете на РПГУ).

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков — не более 8 рабочих дней.

Как можно узнать о готовности решения?

Информация о результате предоставления услуги автоматически направляется заявителю (представителю заявителя): в личный кабинет на РПГУ; по электронной почте.

Кроме того, заявитель (представитель заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления услуги с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Использование земли без оформленных документов может привести к наложению штрафа и к сносу возведенных на ней построек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.