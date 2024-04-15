Жителям Подмосковья рассказали, как распорядиться «семейной» недвижимостью

После заключения брака для супругов изменяется порядок распоряжения имуществом. Жителям Подмосковья объяснили, какие сделки можно совершать с «семейной» недвижимостью и какой порядок для этого предусмотрен законом, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

К совместной собственности супругов относится имущество семейной пары, нажитое в браке.

Исключением будет недвижимость, полученная в дар или наследство; приобретенная одним из супругов до брака.

Если супруги не желают распоряжаться недвижимостью сообща, можно оформить брачный договор или соглашение о разделе общего имущества супругов.

Сделки с совместной собственностью

Для совершения сделок одним из супругов, от другого потребуется нотариальная доверенностью.

При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.

Подарки супругом в браке

Семейная пар может дарить друг другу только ту недвижимость, на которую не распространяется режим совместной собственности.

Можно подарить имущество, которое не является совместной собственностью согласно брачному договору или соглашению о разделе имущества. В этом случае супруг должен оформить договор дарения и осуществить в Росреестре регистрацию перехода права собственности.

Дети и сделки с недвижимостью

Подростки от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью и самостоятельно подавать документы на государственную регистрацию прав в Росреестре при наличии письменного согласия родителей.

При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.