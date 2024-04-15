Жителям Подмосковья рассказали, как распорядиться «семейной» недвижимостью
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
После заключения брака для супругов изменяется порядок распоряжения имуществом. Жителям Подмосковья объяснили, какие сделки можно совершать с «семейной» недвижимостью и какой порядок для этого предусмотрен законом, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
К совместной собственности супругов относится имущество семейной пары, нажитое в браке.
Исключением будет недвижимость, полученная в дар или наследство; приобретенная одним из супругов до брака.
Если супруги не желают распоряжаться недвижимостью сообща, можно оформить брачный договор или соглашение о разделе общего имущества супругов.
Сделки с совместной собственностью
Для совершения сделок одним из супругов, от другого потребуется нотариальная доверенностью.
При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.
Подарки супругом в браке
Семейная пар может дарить друг другу только ту недвижимость, на которую не распространяется режим совместной собственности.
Можно подарить имущество, которое не является совместной собственностью согласно брачному договору или соглашению о разделе имущества. В этом случае супруг должен оформить договор дарения и осуществить в Росреестре регистрацию перехода права собственности.
Дети и сделки с недвижимостью
Подростки от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью и самостоятельно подавать документы на государственную регистрацию прав в Росреестре при наличии письменного согласия родителей.
При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.