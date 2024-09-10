Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 11:21

Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить дачу к зиме

Подготовка дачного дома и участка к зимнему периоду — важная задача, которая требует внимательного подхода. Правильные меры помогут сохранить имущество в хорошем состоянии и обеспечить безопасность на протяжении зимнего сезона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

1. Прежде всего, необходимо провести осмотр всех помещений. Убедиться, что окна и двери плотно закрываются, в них отсутствуют щели, через которые может проникать холодный воздух.

2. Слить воду из труб, закройте краны, чтобы предотвратить замерзание и повреждение систем водоснабжения.

3. Отключить электричество и вынесите из дома все электроприборы, которые могут испортиться из-за холодов.

4. Осмотреть крышу на наличие повреждений. Если есть протечки, их необходимо устранить до начала зимних морозов.

5. Почистить водостоки и желоба от листвы.

6. Если дачный дом оснащен камином или печью, проверить их работоспособность и прочистить дымоходы.

7. Завершить подготовку уборкой участка: убрать с территории все предметы, которые могут повредиться от снега или льда. Привести в порядок садовый инвентарь, укрыв его от воздействия внешней среды.

8. Обеспечить защиту многолетников и кустарников. Утеплить растения с помощью специального укрывного материала.

Соблюдая эти правила, можно надежно защитить свой дачный дом зимой и обеспечить комфортные условия для отдыха в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.