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Жителям Подмосковья рассказали, как переоформить собственность на квартиру

Жителям Московской области рассказали, как передать или переоформить собственность на квартиру. Существует несколько способов переоформить квартиру: купля-продажа, дарение, рента, наследование, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Существует несколько способов переоформить квартиру:

Купля-продажа — сделка предполагает подписание договора купли-продажи, регистрацию перехода прав в ЕГРН (через Росреестр) и передачу денежных средств.

Дарение — для родственников не облагается налогом, в остальных случаях одаряемому нужно заплатить государству 13% от стоимости квартиры.

Рента — способ подходит желающим получить пожизненное либо постоянное содержание взамен передаваемой квартиры.

Наследование — недвижимость перейдет к новому владельцу только после смерти наследодателя. Вместе с жильем наследуются и все долговые обязательства.

Для переоформления квартиры необходимо:

Заключить договор купли-продажи, дарения или ренты;

Оплатить госпошлину;

Подать заявления на регистрацию в Росреестр;

Подать документы в Росреестр;

Получить новую выписку из ЕГРН;

Завершить расчеты.

Как отказаться от права собственности на квартиру?

Чтобы отказаться от квартиры, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. Муниципальный или государственный орган рассмотрит заявление и при положительном решении поставит объект на учет в качестве бесхозяйного. По истечении года с момента постановки недвижимости на такой учет орган сможет оформить право собственности на данный объект в Росреестре.

Что должен делать собственник?

Пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственник обязан:

Оплачивать налоги;

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги;

Ухаживать за имуществом и содержать его;

Нести ответственность за объект.

Как вернуть право собственности?

Если владелец все же хочет вернуть объект обратно в свою собственность до перехода прав, он должен обратиться в Росреестр с заявлением о принятии недвижимости вновь во владение, пользование и распоряжение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.