Жителям Подмосковья рассказали, как кадастровый учет помогает защищать ООПТ

3 марта ежегодно отмечается Всемирный день дикой природы. 10 лет в России ведется активная работа по внесению границ особо охраняемых природных территорий на кадастровый учет, что является ключевым элементом для защиты дикой флоры и фауны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В 2015 году был принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который обязывает органы государственной власти и местного самоуправления направлять в Росреестр документы, в целях внесения сведений об особо охраняемой природной территории в единый государственный реестр недвижимости.

Установление границ ООПТ позволяет четко определить зоны, где действуют особые правила и ограничения, что способствует соблюдению природоохранного законодательства, а также имеет важное значение для сохранения биоразнообразия, поддержания экологического баланса и защиты уникальных природных объектов. Каждый житель региона может проверить установленные границы ООПТ в «Национальной системе пространственных данных» или на Геопортале Подмосковья.

Важно понимать, что в границах охранных зон действуют строгие ограничения. Здесь запрещено любое строительство, разведение костров, организация туристических стоянок, передвижение на транспорте вне дорог общего пользования, проведение массовых мероприятий, а также ряд других видов деятельности, способных нанести вред окружающей среде.

На сегодняшний день в Подмосковье создано 262 ООПТ общей площадью свыше 283 тыс. га, что составляет более 6% от общей площади региона. Появились и новые категории охраняемых территорий, такие как прибрежные рекреационные зоны, особо охраняемый водный объект и природно-исторический комплекс. Помимо этого, в Московской области идет активная работа по созданию новых заповедных территорий и установлению охранных зон для уже существующих.

Внесение границ ООПТ на кадастровый учет — это гарантия сохранности и передачи будущим поколениям нашего бесценного природного наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.