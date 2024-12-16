Жителям Подмосковья рассказали, где подыскивать жилье для покупки

Жителям Московской области рассказали о необходимой подготовке при покупке собственного жилья. Важно знать, где именно искать подходящие квартиру или дом, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Для начала нужно определиться с типом жилья, который подойдет покупателю. Это может быть недвижимость на первичном рынке — готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщика. При этом оформляется договор купли-продажи или долевого участия.

Что касается вторичного рынка, это готовое жилье, на которое уже оформлено право собственности. Сделка оформляется через договор купли-продажи.

Способ поиска жилья:

интернет-сервисы: популярные маркетплейсы, где можно сравнить цены, увидеть планировки, фото недвижимости и связаться с продавцом. Также отлично подойдут специализированные группы и паблики в соцсетях;

риелтор: услуги агента — выход для тех, у кого нет ресурсов на самостоятельные поиски. Специалист проконсультирует, подберет варианты, проверит продавца и поможет заключить сделку.

Оформление сделки:

договор купли-продажи: для заключения сделки требуются паспорта покупателя, продавца, правоустанавливающие документы на жилье, заявление о госрегистрации договора, квитанция об оплате госпошлины;

ипотека: приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления: паспорт, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение;

обмен: процедура, при которой средства от продажи одной квартиры используют для покупки другой. Сделку можно осуществлять с доплатой, а регистрация недвижимости происходит одновременно;

торг: если банк взыскал заложенную квартиру у должника или заемщик обанкротился — ее выставляют на аукцион. Участвовать могут все желающие. На торгах можно сэкономить до 10% от рыночной стоимости.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.