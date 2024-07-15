Жителям Подмосковья рассказали, что нужно знать при покупке квартиры в новом доме
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Подмосковье традиционно строит больше всех жилья в стране. В январе – феврале 2024 года в регионе ввели в эксплуатацию 1,85 млн кв. метров, из них — 0,22 млн пришлись на многоквартирные дома. Специалисты министерства жилищной политики Московской области рассказывают, как выбрать и купить квартиру в новом жилом комплексе, сообщает пресс-служба ведомства.
1. Изучить сайт и оценить надежность застройщика
На сайте можно изучить описание проекта, концепцию наполнения, оценить локацию и инфраструктуру, детально рассмотреть планировки квартир. Проверить надежность девелопера и ознакомиться с рейтингом застройщиков по потребительским качествам можно на портале ЕРЗ.рф или на сайте дом.рф.
2. Посетить центр продаж девелопера
Одно дело посмотреть в интернете, другое дело расспросить представителя застройщика в офисе продаж. Стоит узнать не только про сам объект и окружение, но и уточнить про функции управляющей компании, особенно, если она от застройщика.
3. Изучить понравившийся объект
В центре продаж стоит изучить макет объекта — оценить преимущества локации, видовые характеристики и понять, как будет выглядеть комплекс по завершению строительства. Также не лишним будет воспользоваться возможностью ознакомиться со строительными материалами, применяемыми в проекте, осмотреть стройплощадку и другие сданные корпуса.
4. Выбрать способ оплаты и заключить договор
Когда квартира выбрана, нужно заключить договор и определиться со способами оплаты. Стоит уточнить варианты в офисе продаж, посмотреть самому на сайте. Оплатить квартиру можно с помощью собственных средств, в рассрочку или взять ипотеку.
5. Принять квартиру и получить ключи
Эта часть процесса покупки новой квартиры наступает, когда объект сдается в эксплуатацию. Об этом событии девелопер обязан уведомить покупателя и назначить время встречи для передачи ключей. В назначенный день покупателей встретит специалист, который поможет принять квартиру. Не забудьте получить все инструкции по эксплуатации инженерного и иного оборудования, установленного в квартире.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.
По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.