Жителям Подмосковья рассказали, что нужно знать при покупке квартиры в новом доме

Подмосковье традиционно строит больше всех жилья в стране. В январе – феврале 2024 года в регионе ввели в эксплуатацию 1,85 млн кв. метров, из них — 0,22 млн пришлись на многоквартирные дома. Специалисты министерства жилищной политики Московской области рассказывают, как выбрать и купить квартиру в новом жилом комплексе, сообщает пресс-служба ведомства.

1. Изучить сайт и оценить надежность застройщика

На сайте можно изучить описание проекта, концепцию наполнения, оценить локацию и инфраструктуру, детально рассмотреть планировки квартир. Проверить надежность девелопера и ознакомиться с рейтингом застройщиков по потребительским качествам можно на портале ЕРЗ.рф или на сайте дом.рф.

2. Посетить центр продаж девелопера

Одно дело посмотреть в интернете, другое дело расспросить представителя застройщика в офисе продаж. Стоит узнать не только про сам объект и окружение, но и уточнить про функции управляющей компании, особенно, если она от застройщика.

3. Изучить понравившийся объект

В центре продаж стоит изучить макет объекта — оценить преимущества локации, видовые характеристики и понять, как будет выглядеть комплекс по завершению строительства. Также не лишним будет воспользоваться возможностью ознакомиться со строительными материалами, применяемыми в проекте, осмотреть стройплощадку и другие сданные корпуса.

4. Выбрать способ оплаты и заключить договор

Когда квартира выбрана, нужно заключить договор и определиться со способами оплаты. Стоит уточнить варианты в офисе продаж, посмотреть самому на сайте. Оплатить квартиру можно с помощью собственных средств, в рассрочку или взять ипотеку.

5. Принять квартиру и получить ключи

Эта часть процесса покупки новой квартиры наступает, когда объект сдается в эксплуатацию. Об этом событии девелопер обязан уведомить покупателя и назначить время встречи для передачи ключей. В назначенный день покупателей встретит специалист, который поможет принять квартиру. Не забудьте получить все инструкции по эксплуатации инженерного и иного оборудования, установленного в квартире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.