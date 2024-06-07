Жителям Подмосковья рассказали, что делать после покупки квартиры в новостройке

После приобретения квартиры в новостройке и ввода дома в эксплуатацию нужно зарегистрировать право собственности в Росреестре через застройщика. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В Московской области можно электронно зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки.

Условия регистрации такие: после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет; через застройщика.

Главные преимущества: за 24 часа; без посещения МФЦ; без сбора лишних документов.

Подробности можно уточнить в офисе продаж застройщика.

Также необходимо оформить прописку по новому месту жительства — после переезда в новостройку. Это можно сделать через Госуслуги. Платить за оформление не придется — услуга бесплатная. Кроме того, с пропиской можно прикрепиться к поликлинике, записать детей в садик или школу.

К тому же стоит подписать договор на предоставление услуг ЖКХ с управляющей компанией. Это позволит сделать жизнь в новостройке комфортной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.