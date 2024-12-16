Жителям Подмосковья предлагают пройти процедуру «дачной амнистии»

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«Дачная амнистия» представляет собой упрощенную процедуру оформления в собственность объектов недвижимости, действующую до 1 марта 2031 года. Она распространяется на жилые и садовые дома, а также вспомогательные строения: бани, гаражи, хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как уточняют в министерстве, БТИ Московской области в рамках «дачной амнистии» предоставляет жителям Подмосковья комплексную услугу «под ключ».

Гражданину достаточно оформить нотариальную доверенность на сотрудника учреждения, чтобы участвовать только в подписании договора и получении итогового документа — выписки из ЕГРН.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.