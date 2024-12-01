Жителям Подмосковья пояснили, как поступить с ипотекой в случае развода

Выплата ипотечного кредита зачастую длится дольше, чем счастливая семейная жизнь. О том, что делать с ипотекой при разводе, рассказали специалисты министерства жилищной политики Московской области.

Имущество в браке

По действующему законодательству все имущество и долги супругов, приобретенные в браке, являются общими. Даже когда ипотеку для семьи оформляет один супруг, второй фактически становится созаемщиком.

В случае принятия решения о разводе, супругам нужно будет заранее уведомить об этом банк. Как правило, кредитор в таком случае рассматривает 4 возможных варианта распределения обязательств по ипотеке.

Выделение долей созаемщиком

Такой сценарий предполагает раздел квартиры между супругами, в результате чего каждый из них будет погашать ипотеку по отдельности — в соответствии с полученными долями в недвижимости.

Оформление недвижимости на одного из супругов

В этом случае второй супруг получает компенсацию за свою часть квартиры, и все обязательства по уплате ипотеки ложатся на того, в чью собственность будет оформлено жилье.

Продажа квартиры и выплата долга банку

Супруги могут запросить у банка разрешение на продажу ипотечной недвижимости. В случае продолжительного ответа и реализации жилья на вторичном рынке из вырученных средств банку выплачивается вся сумма долга, а оставшаяся часть распределяется между супругами.

Полное досрочное погашение долга

В случае, если выплаты по ипотеке близятся к завершению, супруги из собственных накоплений или за счет других средств могут погасить весь основной долг по ипотеке и распределить квартиру поровну либо по договоренности.

Брачный договор

При наличии брачного договора раздел имущества будет проходить согласно условиям, прописанным в таком договоре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.