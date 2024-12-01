Жителям Подмосковья перечислили плюсы приемки квартиры с экспертом

Специалисты технадзора сопровождают жильцов Подмосковья в приемке квартир после завершения строительства и ремонта. Эксперты помогли тем, кто заселялся в новые квартиры, предотвратить риски скрытых дефектов и позволили сэкономить значительные средства на устранении возможных проблем. По статистике, выявление и своевременное устранение дефектов позволяет сократить расходы на ремонт на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Профессиональная приемка от ГБУ МО «УТНКР» — это комплексная экспертиза, включающая проверку по 55 параметрам: теплопотери в оконных проемах, работоспособность вытяжек, надежность электропроводки, безопасность дверных проемов и многие другие детали, которые могут остаться незамеченными непрофессиональным взглядом. Эксперты технадзора тщательно проверяют каждый квадратный метр, выявляя и документируя недочеты для последующего исправления застройщиком.

Приемка квартиры перед заселением — это важнейший шаг к обеспечению качества и безопасности жилья для жителей. Благодаря профессиональному осмотру новоселы могут быть уверены в соответствии квартиры всем стандартам.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.