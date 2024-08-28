Жителям Подмосковья объяснили разницу рыночной и кадастровой стоимости недвижимости

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране — это 10% от общего ввода жилья. В 2023 году в регионе введено 12,5 млн кв. м жилья, с января по июль 2024 уже введено 6,9 млн кв. м. Жителям Подмосковья в этой связи объяснили разницу между кадастровой и рыночной стоимостями недвижимости, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У любой недвижимости есть две стоимости: рыночная и кадастровая. По одной ее продают или покупают, а другая необходима для расчета налогов.

Кадастровая стоимость

Это цена недвижимости, которую устанавливает государство. Оценка недвижимости проводится один раз в 3-5 лет:

для расчета ежегодного налога на недвижимость;

для расчета налога в случае купли-продажи, обмена или аренды жилья;

для расчета штрафов за нецелевое использование земли;

для расчета налога при дарении квартиры.

Рыночная стоимость

Это примерная цена, за которую объект может быть продан на рынке в условиях конкуренции. Рыночная стоимость зависит от спроса и предложения на рынке недвижимости:

для оформления ипотеки под залог недвижимости;

для расчета стоимости жилья при покупке или продаже;

для расчета нотариальной пошлины при оформлении недвижимости по наследству или в дар;

для оценки неденежных вкладов в уставной капитал;

для оценки имущества должника-банкрота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.