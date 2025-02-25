Жителям Подмосковья объяснили, можно ли продать подаренную квартиру

Подмосковье является одним из крупнейших регионов по строительству жилья. По данным наш. дом.рф, сегодня в Московской области работает 187 девелоперов, которые возводят свыше 190 тыс. квартир. Купленную жилплощадь можно подарить, а подаренную продать. Подробнее о процедуре расскажут в материале министерства жилищной политики Московской области.

Как продать подаренную квартиру?

Продавец собирает документы, находит покупателя и заключает с ним сделку. Если у квартиры один взрослый собственник, для сделки достаточно паспорта и договора купли-продажи. Если квартира в общей собственности или принадлежит ребенку, придется взять согласие других владельцев или разрешение на сделку в органах опеки и попечительства.

Можно ли сразу продать подаренную квартиру?

Да, новый владелец может продать подаренную ему квартиру сразу же после того, как официально станет собственником, то есть после внесения Росреестром сведений о сделке в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Список документов:

Еще до того, как приступить к поиску покупателя, стоит убедиться в наличии всех необходимых документов:

паспорт;

проект договора купли-продажи и акт приема-передачи;

выписка из ЕГРН;

договор дарения, на основании которого вы стали владельцем квартиры;

технический паспорт на квартиру;

нотариальная доверенность (если продажу осуществляет не собственник).

Также могут потребоваться:

справка о дееспособности продавца;

разрешение органов опеки и попечительства (если находится в собственности у несовершеннолетнего ребенка);

свидетельство о рождении ребенка;

справка о составе семьи.

Требуется ли согласие супруга на продажу подаренной квартиры?

Нет, так как имущество получено одним из супругов в подарок, поэтому не является общей собственностью.

Надо ли платить налог с продажи подаренной квартиры?

Все зависит от того, сколько времени она находится в собственности нового владельца перед продажей. Если подаренная квартира в вашей собственности уже 3 года или ее стоимость меньше 1 млн рублей, то ее можно продать без уплаты налога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.