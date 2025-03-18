Жителям Подмосковья объяснили, какой договор заключить при покупке дома

В Подмосковье строят много индивидуальных жилых домов. Специалисты рассказали, какой нужен договор для покупки или строительства собственного дома, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Какой договор заключить для постройки дома?

Договор купли-продажи дома с земельным участком

Дом уже построен, и на него зарегистрировано право собственности продавца. При этом предметом договора должна быть передача не только жилого дома, но и земельного участка, на котором он построен.

Договор участия в долевом строительстве

Этот договор заключается с застройщиком, который строит малоэтажный жилой комплекс — поселок из нескольких домов. После окончания строительства будет зарегистрировано право собственности дольщика на дом. Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок построить объект недвижимости и после передать соответствующий объект участнику долевого строительства.

Договор купли-продажи будущей недвижимой вещи

Договор включает условие обязанности продавца передать недвижимость в собственность покупателю. Как правило, передаются права на объект, который еще не существует в момент заключения договора. Строительство может осуществляться на земельном участке как продавца, так и покупателя.

Договор строительного подряда

Подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика на земельном участке, принадлежащем заказчику, жилой дом, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Предварительный договор купли-продажи недвижимости

Договор определяет намерения покупателя и продавца о будущей сделке. Главными условиями основного договора являются цена, срок заключения и информация объекте. Как правило, договор включает условие об уплате задатка или аванса. После его подписания необходимо заключить основной договор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.