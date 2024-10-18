Жителям Подмосковья объяснили, какое жилье лучше выбрать для покупки

После решения приобрести квартиру возникает вопрос, что лучше: купить жилье на первичном или вторичном рынке? Жителям Подмосковья подробнее рассказали о нюансах покупки жилья, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новостройка привлекает тем, что квартира будет расположена в свежем, новом доме, и ее можно обустроить, как хочется. На «вторичку» обращают внимание те, кто хочет сэкономить первое время на ремонте и мебели: часто продавцы оставляют кухонный гарнитур или шкафы при продаже квартир. Оба варианта имеют свои нюансы, которые проявятся в долгосрочной перспективе.

Первичное жилье

Первичное жилье — это строящаяся или построенная недвижимость, на которую не зарегистрировано право собственности. Покупается по договору долевого участия или уступки прав требования.

Плюсы первичного жилья:

цена на старте продаж минимальная;

ставки по ипотечным программам ниже;

наличие льготных ипотечных программ;

больше возможности выбора;

риски застрахованы при покупке по договору долевого участия.

Минусы первичного жилья:

ожидание новоселья;

отложенное оформление права собственности на жилье;

необходимость делать ремонт;

временное отсутствие развитой инфраструктуры и дорожной сети.

Вторичное жилье

Вторичное жилье — это недвижимость с оформленным правом собственности. Даже если в ней никто не жил, она все равно считается вторичной. Покупается по договору купли-продажи.

Плюсы вторичного жилья:

готовая квартира с отделкой;

готовая инфраструктура;

возможность быстрого заселения.

Минусы вторичного жилья:

ставки по ипотеке выше, чем в новостройках;

отсутствие льготных ипотечных программ;

изношенность жилищного фонда;

юридически риски.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.