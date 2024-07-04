Жителям Подмосковья объяснили, как продать квартиру в ипотеке

Продажа квартиры, обремененной ипотекой, требует соблюдения определенных процедур и согласования с банком. Жителям Подмосковья рассказали, как упростить процесс и избежать возможных препятствий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ипотечная недвижимость находится в залоге у банка. Поэтому без разрешения банка Росреестр не зарегистрирует переход права собственности от продавца к покупателю.

Обычно банки одобряют продажу в двух случаях: либо по итогу сделки долг по кредиту будет полностью закрыт, либо его возьмет на себя покупатель. Еще одно условие: расчеты по сделке будут проходить именно через ипотечный банк продавца.

Продажа такого жилья может проходить нескольким способами.

Покупатель платит своими деньгами. Цена продажи должна быть не меньше размера задолженности продавца. Если недвижимость подешевела и сумма сделки не покрывает остаток по кредиту, договориться с банком вряд ли получится. Но можно предоставить дополнительно документы, подтверждающие наличие достаточных собственных средств, например, на счете в другом банке.

Банк переоформляет ипотечный кредит с продавца на покупателя. В таком случае банк продавца может просто переоформить кредитный договор и залог с продавца на покупателя. При этом потенциальный будущий заемщик должен соответствовать требованиям банка. Кредитор проверит это и оценит платежеспособность покупателя. График платежей останется тем же, но покупатель вправе попросить банк изменить срок погашения и размер взносов.

Покупатель заключает новый ипотечный договор. Иногда покупателю приходится самому брать ипотеку. Перед сделкой покупатель должен получить одобрение кредита на нужную сумму в банке. Плюс к этому у него должны быть собственные деньги на первоначальный взнос — обычно не менее 20% от стоимости жилья.

Если банк продавца или покупателя против сделки с заложенным жильем, то сначала придется освободить недвижимость от залога, а потом проводить сделку. Владелец квартиры может предложить покупателю внести задаток на сумму этого долга. Также для этого можно заключить предварительный договор купли-продажи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.