Жителям Подмосковья объяснили, что можно построить на даче без разрешения
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Жителям Подмосковья объяснили, какие именно постройки можно возводить на дачном участке без риска сноса. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
«Сарай, баня, птичник, гараж, веранда и т. д. — все это вспомогательные постройки, которые не предназначены для проживания и выполняют исключительно хозяйственно-бытовые функции. Год назад вступили в силу критерии отнесения тех или иных строений и сооружений к вспомогательным постройкам. Сделано это для того, чтобы впредь не порождать массовые нарушения в сфере землепользования и строительства», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Специалисты ведомства объяснили, какие постройки можно возводить без разрешительной документации, что признают незаконными постройками и могут их снести.
Чтобы считаться вспомогательной постройкой, объект должен соответствовать одному из следующих критериев:
- объект строится на одном земельном участке с основным зданием или смежном земельном участке, принадлежащем тому, кто использует основное здание;
- строительство вспомогательного объекта было предусмотрено строительной документацией и объект предназначен для обслуживания основного объекта;
- строится в целях обеспечения эксплуатации основного здания;
- не является особо опасным, технически сложным или уникальным объектом — общая площадь не более 1,5 тыс. кв. м;
- объект (сарай, баня, навес, веранда, колодец, погреб или иная постройка для бытовых или иных нужд и т. д.) расположен на земельном участке, предоставленном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), либо для ведения личного подсобного хозяйства, либо для блокированной жилой застройки (таунхаусы и прочее), либо для ведения садоводства;
- высота строения не превышает 20 м, при этом в нем не больше трех этажей.
Если вспомогательная постройка не соответствует утвержденным критериям, она становится самовольной. В данном случае возможен ряд ограничений (ст. 222 Гражданского кодекса):
- самовольная постройка подлежит либо сносу, либо приведению в соответствие с утвержденными параметрами;
- тот, кто осуществил возведение самовольной постройки, не приобретает право собственности на нее;
- самовольную постройку нельзя продавать, дарить или сдавать в аренду;
- использование самовольной постройки не допускается.
Построенные объекты до вступления в силу постановления правительства РФ не попадают под изменения, критерии применяются для вновь возводимых объектов. Исключение составят случаи, если уже существующий объект потребует реконструкции — увеличения площади помещений или изменения конструктивных решений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.