Жителям Подмосковья объяснили, что можно построить на даче без разрешения

Жителям Подмосковья объяснили, какие именно постройки можно возводить на дачном участке без риска сноса. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Сарай, баня, птичник, гараж, веранда и т. д. — все это вспомогательные постройки, которые не предназначены для проживания и выполняют исключительно хозяйственно-бытовые функции. Год назад вступили в силу критерии отнесения тех или иных строений и сооружений к вспомогательным постройкам. Сделано это для того, чтобы впредь не порождать массовые нарушения в сфере землепользования и строительства», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Специалисты ведомства объяснили, какие постройки можно возводить без разрешительной документации, что признают незаконными постройками и могут их снести.

Чтобы считаться вспомогательной постройкой, объект должен соответствовать одному из следующих критериев:

объект строится на одном земельном участке с основным зданием или смежном земельном участке, принадлежащем тому, кто использует основное здание;

строительство вспомогательного объекта было предусмотрено строительной документацией и объект предназначен для обслуживания основного объекта;

строится в целях обеспечения эксплуатации основного здания;

не является особо опасным, технически сложным или уникальным объектом — общая площадь не более 1,5 тыс. кв. м;

объект (сарай, баня, навес, веранда, колодец, погреб или иная постройка для бытовых или иных нужд и т. д.) расположен на земельном участке, предоставленном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), либо для ведения личного подсобного хозяйства, либо для блокированной жилой застройки (таунхаусы и прочее), либо для ведения садоводства;

высота строения не превышает 20 м, при этом в нем не больше трех этажей.



Если вспомогательная постройка не соответствует утвержденным критериям, она становится самовольной. В данном случае возможен ряд ограничений (ст. 222 Гражданского кодекса):

самовольная постройка подлежит либо сносу, либо приведению в соответствие с утвержденными параметрами;

тот, кто осуществил возведение самовольной постройки, не приобретает право собственности на нее;

самовольную постройку нельзя продавать, дарить или сдавать в аренду;

использование самовольной постройки не допускается.

Построенные объекты до вступления в силу постановления правительства РФ не попадают под изменения, критерии применяются для вновь возводимых объектов. Исключение составят случаи, если уже существующий объект потребует реконструкции — увеличения площади помещений или изменения конструктивных решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.