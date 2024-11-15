Жители Санкт-Петербурга активно вкладываются в недвижимость

Несмотря на нестабильность рынка недвижимости в 2024 году, жители Санкт-Петербурга активно продолжают вкладываться в новое жилье. По данным первых трех кварталов этого года, спрос на новостройки в городе составил 2,5 млн квадратных метров, в то время как предложение лишь 2 млн, что создает дефицит первичного жилья, сообщает сайт MK.Ru .

В последние годы в крупных городах России наблюдается снижение объемов строительства из-за нехватки свободных земель, повышения ключевой ставки и отмены льготной ипотеки. Это заставило рынок недвижимости Петербурга переориентироваться на качественные показатели, и в новых условиях выживание станет возможным только для надежных застройщиков.

Изменились и приоритеты покупателей: теперь жилье большинство рассматривают не только как инвестицию, но и как источник стабильности и безопасности. Новостройки, несмотря на 16% рост цен, остаются востребованными благодаря качеству и благоприятным условиям покупки.

Наиболее активная застройка ведется в северо-западной и северо-восточной частях города, особенно в Приморском и Выборгском районах, а также на намывных территориях, где создаются комплексные городские пространства. Так, «Группа ЛСР» внедряет социальную инфраструктуру, включая школы и детские сады.

Будущее этих территорий выглядит многообещающе, с прогнозируемым ростом населения до 50 тысяч человек к 2025 году. Инвестиции крупных компаний, таких как «Газпром», также способствуют развитию городской инфраструктуры, делая Приморский район новым центром городской жизни.