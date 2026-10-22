Жители Подмосковья запросили кадастровые услуги онлайн более 3,3 тыс раз

Жители Подмосковья с начала года более 3,3 тыс. раз воспользовались комплексом услуг Центра кадастровой оценки на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплекс услуг Центра кадастровой оценки доступен на региональном портале в разделе «Земля» — «Другое». Его полное название — «Предоставление государственных услуг государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр кадастровой оценки»».

Пользователи могут подать в электронном виде декларацию о характеристиках объекта недвижимости, заявления об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости и о предоставлении разъяснений по ней. Также можно направить замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать цель обращения, заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные документы и выявляет некорректно загруженные файлы.

Все услуги комплекса бесплатны. Срок предоставления зависит от выбранной услуги и составляет от 2 до 30 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.