Жители Подмосковья выкупили земли, принадлежащие государству

Между министерством имущественных отношений Московской области и жителями заключены два договора купли-продажи в отношении земельных участков, расположенных на территории городских округов Истра и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Истре участок площадью 1 205 квадратных метров с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разрешенного использования «ведение садоводства» выкуплен за 33,7 тысячи рублей, а в Домодедово участок площадью 994 кв. метров — за 37,2 тысячи рублей, использовать собственник его сможет под индивидуальное жилищное строительство.

Приобрести или арендовать земельный участок, находящийся на территории Московской области, через торги могут как физические, так и юридические лица.

Узнать об участках, выставленных на аукцион, можно на портале ЕАСУЗ, на портале и на официальном интернет-ресурсе администрации. Сервис доступен в разделе «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков» — «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» или по ссылке.

Для подачи заявления нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность (если заявитель действует от имени другого лица). Услуга предоставляется бесплатно.

Вся информация о проведении торгов публикуется на портале ЕАСУЗ. По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7 (925) 082-80-34 или по e-mail: rct_torgi@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.