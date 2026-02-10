Жители Подмосковья в 2025 году получили более 16 млн выписок из ЕГРН

В 2025 году жители Московской области оформили свыше 16 млн выписок из единого государственного реестра недвижимости, 99 % из которых были получены в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) остаются востребованными среди жителей и бизнеса Подмосковья. В 2025 году было оформлено более 16 млн таких документов, причем подавляющее большинство — в электронном формате.

Наиболее популярными стали выписки об объекте недвижимости и об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на их долю пришлось свыше 77 % всех запросов. Эти сведения необходимы для подтверждения чистоты сделок, а также для уточнения информации об объектах и их характеристиках.

Выписку из ЕГРН можно получить через официальный сайт Росреестра, портал Госуслуг, в офисах МФЦ или с помощью выездного обслуживания регионального Роскадастра. Электронная выписка заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью и обладает такой же юридической силой, как бумажный документ.

Филиал ППК «Роскадастр» по Московской области является уполномоченным органом по предоставлению сведений из ЕГРН. Срок оформления электронной выписки составляет от нескольких минут до трех рабочих дней в зависимости от типа запроса.

Начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова отметила, что электронные сервисы Росреестра позволяют быстро и круглосуточно получать необходимые сведения. Ведомство продолжает работу по снижению административных барьеров, упрощению оформления недвижимости и развитию цифровых сервисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.